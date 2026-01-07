Реклама

06:22, 7 января 2026

В Европе заявили о наступлении эпохи тотального произвола

Марина Совина
Фото: Willy Kurniawan / Reuters

С операцией Соединенных Штатов Америки в Венесуэле и захватом ее президента Николаса Мадуро мир вступает в эпоху тотального произвола. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«Уже сейчас можно выделить несколько вопросов, которые будут волновать нас еще очень долго. Первый из них — это вопрос действенности международного публичного права. Мы уже даже не в сфере "правил" — мы входим в эпоху тотального произвола», — заявил он.

Второй вопрос, по словам евродепутата, касается венесуэльского прецедента. Картайзер задался вопросом, продолжат ли Штаты подобные операции, и если продолжат, то где и когда. «Также следует спросить: не почувствуют ли и другие крупные державы право в будущем проводить аналогичные операции? Не скатится ли мир вновь к варварству?», — порассуждал евродепутат.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

