22:08, 7 января 2026Бывший СССР

В Харьковской области уничтожены расчеты БПЛА ВСУ

В Харьковской области уничтожили 4 расчета БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области уничтожены четыре расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), называвших себя «Мамкина черешня». Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Четыре расчета БПЛА ВСУ, называвшие себя “Мамкина черешня”, уничтожены в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт управления украинскими БПЛА типа «Баба-яга». Видео опубликовала 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

