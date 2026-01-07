Мирошник: В планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта

В планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

«Озвучиваемые ими планы не содержат даже намека на прекращение конфликта. Основная идея "коалиции" — взять на содержание киевский режим в качестве "государства-наемника", пока не исчерпается его основной ресурс в виде пушечного мяса», — сказал дипломат.

Он также назвал эти страны «коалицией жаждущих войны и кровопролития». Мирошник отметил, что Киев не в состоянии самостоятельно ни содержать 800-тысячные военные формирования, ни обеспечивать их вооружением.

По его словам, ставя свою подпись под «декларацией о намерениях», украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует готовность отправить на утилизацию и страну, и ее население.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что встреча «коалиции желающих» в Париже стала историческим фиаско. Он подчеркнул, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается. Европа же является главным препятствием к миру.