Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 7 января 2026Мир

В МИД России высказались о планах «коалиции желающих»

Мирошник: В планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В планах «коалиции желающих» нет и намека на прекращение конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

«Озвучиваемые ими планы не содержат даже намека на прекращение конфликта. Основная идея "коалиции" — взять на содержание киевский режим в качестве "государства-наемника", пока не исчерпается его основной ресурс в виде пушечного мяса», — сказал дипломат.

Он также назвал эти страны «коалицией жаждущих войны и кровопролития». Мирошник отметил, что Киев не в состоянии самостоятельно ни содержать 800-тысячные военные формирования, ни обеспечивать их вооружением.

По его словам, ставя свою подпись под «декларацией о намерениях», украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует готовность отправить на утилизацию и страну, и ее население.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что встреча «коалиции желающих» в Париже стала историческим фиаско. Он подчеркнул, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается. Европа же является главным препятствием к миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Глава МИД Испании высказался о ситуации в Венесуэле

    Названы самые вредные блюда на праздничном столе

    Трассу до Краматорска назвали «дорогой смерти»

    Москвичей призвали подготовиться к самым сложным дням после праздников

    Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

    Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

    В МИД России высказались о планах «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok