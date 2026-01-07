Мема назвал историческим фиаско встречу «коалиции желающих» в Париж

Встреча «коалиции желающих» в Париже стала историческим фиаско. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

В публикации Мема заявил, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается. Европа же является главным препятствием к миру.

«Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России», — написал политик.

Мема подчеркнул, что если страны не предпримут серьезных дипломатических решений, то Украина останется далека от мира.

Ранее член финской национально-консервативной партии также заявил, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена превратить Евросоюз в четвертый рейх. Мема также отметил, что фон дер Ляйен, не осознавая, помогает президенту России. Владимир Путин оказался свидетелем распада Евросоюза, хотя сам не сделал ничего во вред организации.