Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 7 января 2026Мир

В Европе назвали встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско

Мема назвал историческим фиаско встречу «коалиции желающих» в Париж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Встреча «коалиции желающих» в Париже стала историческим фиаско. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

В публикации Мема заявил, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается. Европа же является главным препятствием к миру.

«Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России», — написал политик.

Мема подчеркнул, что если страны не предпримут серьезных дипломатических решений, то Украина останется далека от мира.

Ранее член финской национально-консервативной партии также заявил, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена превратить Евросоюз в четвертый рейх. Мема также отметил, что фон дер Ляйен, не осознавая, помогает президенту России. Владимир Путин оказался свидетелем распада Евросоюза, хотя сам не сделал ничего во вред организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Рианна показала фигуру в белье через четыре месяца после родов

    На Камчатке ограничили мобильную связь

    В Европе назвали встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско

    Журналиста избили при разгоне хардкор-фестиваля в Москве

    Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце

    Россиян предупредили о грозных последствиях даже коротких прогулок без шапки в мороз

    Мирный житель погиб при ударе дрона в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok