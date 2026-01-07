Реклама

В России обвинили Стармера и Макрона в подталкивании Европы к третьей мировой войне

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале обвинил президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в подталкивании Европы к третьей мировой войне.

«Макарон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой. Заявления о готовности направить французские и британские военные контингенты на Украину только подливают бензин в огонь конфликта», — подчеркнул политик.

Он добавил, что для Москвы неприемлемо размещение контингентов из стран НАТО на Украине, а гарантии безопасности не могут создаваться за счет угроз для России. По мнению Слуцкого, подобные инициативы спровоцируют затягивание конфликта и выдвижение более жестких условий для Киева.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой коалиции желающих.

