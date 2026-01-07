Реклама

12:22, 7 января 2026

В России предложили Франции альтернативу отправке военных на Украину

Клишас предложил Франции направить военных в Гренландию, а не на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину, предложил Парижу направить их в Гренландию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Лучше бы направили в Гренландию», — говорится в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину после прекращения огня могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира. Он уточнил, что речь не идет о силах, которые будут вовлечены в боевые действия.

6 января украинский лидер Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.

