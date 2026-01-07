Реклама

Россия
14:09, 7 января 2026Россия

В российском регионе потерпел крушение вертолет

В Пермском крае потерпел крушение частный двухместный вертолет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

В Пермском крае потерпел крушение частный двухместный вертолет, один человек не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. Известно, что это произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По предварительной информации, в результате крушения не стало пилота. Пассажир осматривается врачами на месте происшествия.

Ранее частный вертолет Eurocopter AS-350 рухнул и разбился в Башкирии в районе деревни Атаевка. При падении транспортного средства пострадал один человек.

