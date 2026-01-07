Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:21, 7 января 2026Культура

В Сен-Тропе прошла церемония прощания с Брижит Бардо

На морском кладбище в Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Manon Cruz / Reuters

На Морском кладбище в Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В порту около кладбища собралась тысяча человек, чтобы следить за трансляцией церемонии. После церемонии в церкви катафалк отправился процессией на Морское кладбище для закрытых похорон.

Отмечается, что после завершения похорон поклонники актрисы смогли собраться у ее могилы.

Брижит Бардо не стало 28 декабря. Актрисе был 91 год. По словам ее мужа Бернара д'Ормаля, перед смертью она была ослаблена из-за операций по удалению злокачественной опухоли. Уточняется, что последние дни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении своих кошек и собак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео

    На Западе заявили об уязвимости энергетики Германии

    Кадыров ответил на призыв Зеленского захватить его как Мадуро

    В Белом доме раскрыли планы Трампа по Венесуэле

    США захотели предать суду экипаж танкера Marinera

    В Белом доме сообщили об обсуждении покупки Гренландии

    Рубио раскрыл план США по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok