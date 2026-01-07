В Сен-Тропе прошла церемония прощания с Брижит Бардо

На морском кладбище в Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо

На Морском кладбище в Сен-Тропе прошли похороны актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В порту около кладбища собралась тысяча человек, чтобы следить за трансляцией церемонии. После церемонии в церкви катафалк отправился процессией на Морское кладбище для закрытых похорон.

Отмечается, что после завершения похорон поклонники актрисы смогли собраться у ее могилы.

Брижит Бардо не стало 28 декабря. Актрисе был 91 год. По словам ее мужа Бернара д'Ормаля, перед смертью она была ослаблена из-за операций по удалению злокачественной опухоли. Уточняется, что последние дни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении своих кошек и собак.