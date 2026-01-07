Названа причина смерти Брижит Бардо

Перед смертью Бардо была ослаблена из-за операций по удалению опухоли

Культовая французская актриса Брижит Бардо перед смертью была ослаблена из-за операций по удалению злокачественной опухоли. Причину ее смерти назвал Paris Match со ссылкой на мужа кинозвезды Бернара д'Ормаля.

«Физически ослабленная двумя операциями по удалению рака и страдающая от сильных болей в спине Брижит Бардо в конце концов потеряла волю к жизни», — говорится в материале.

Уточняется, что последние дни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении своих кошек и собак. Как отметил д'Ормаль, ухаживать за супругой ему также помогали медсестры.

Ранее сообщалось, что актриса изменила последнюю волю незадолго до смерти. Бардо решила, что ее тело должно быть похоронено на кладбище, а не в саду собственной виллы у моря.

Брижит Бардо не стало 28 декабря. Актрисе был 91 год.