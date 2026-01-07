Реклама

В США обозначили срок финальной развязки конфликта на Украине

Марина Совина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Финальная развязка вооруженного конфликта на Украине может произойти в этом или следующем году. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По его словам, это случится, когда у Киева закончатся войска, и Россия достигнет одну из ключевых целей спецоперации — демилитаризацию Украины. «Вторую — денацификацию — достигнуть сложнее, но этот вопрос будет решаться, когда у Украины уже не будет войск», — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что для полноценного завершения конфликта стороны должны заключить несколько соглашений, в том числе о создании буферной зоны и запрете на вступление Киева в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к двум сценариям развития конфликта с Россией. Он уточнил, что первый вариант подразумевает ставку на дипломатические усилия сторон по урегулированию конфликта, второй — продолжение активной обороны. По словам Зеленского, этот сценарий реализуется, если давление Евросоюза (ЕС) и других западных партнеров республики на Россию окажется недостаточным.

