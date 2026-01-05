Зеленский заявил о двух сценариях развития конфликта на Украине

Зеленский: Украина готовится к двум сценариям развития конфликта с Россией

Власти Украины готовятся к двум сценариям развития конфликта с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский.

Первый вариант подразумевает ставку на дипломатические усилия сторон по урегулированию конфликта. Именно к этому сценарию в настоящее время склоняется украинская сторона, пояснил Зеленский.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и другой вариант, при котором Украине придется продолжать активную оборону. Этот сценарий реализуется, если давление Евросоюза (ЕС) и других западных партнеров республики на Россию окажется недостаточным, констатировал Зеленский. Украина, по его словам, будет готова к обоим вариантам развития событий.

Ранее он оценил готовность мирного плана, согласованного с США и ЕС, на 90 процентов. Что касается гарантий безопасности, то они, по словам Зеленского, полностью готовы. В то же время главным камнем преткновения по-прежнему остается территориальный вопрос. Другим препятствием для заключения мирного соглашения является пункт о выводе украинских войск с Донбасса, на чем настаивает Россия.