Мир
21:27, 7 января 2026Мир

В США охарактеризовали отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Левитт: Отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином открытые, честные и хорошие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала отношения президента США Дональда Трампа с российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином», — заявила чиновница.

Левитт напомнила, что с момента инаугурации 20 января прошлого года Трамп неоднократно разговаривал с российским и китайским коллегами, и личные отношения продолжатся в дальнейшем.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США.

    В США охарактеризовали отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

