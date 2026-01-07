Реклама

22:57, 7 января 2026

В США указали на проблемы ВСУ в зоне СВО

Дэвис: Лишь несколько подразделений ВСУ готовят к отправке на передовую
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают лишь несколькими подразделениями, которые проходят подготовку перед отправкой на передовую. На проблему Киева в зоне проведения специальной военной операции (СВО) указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в (…) городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, из-за недостаточной подготовки украинские подразделения оказываются раздавленные на поле боя.

Ранее пленный украинский боец Сергей Момот рассказал, что британские военные инструкторы, занимавшиеся подготовкой ВСУ, признавали, что полученные на курсах знания могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией.

