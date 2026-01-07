В США заявили о работе с Венесуэлой над сделкой по нефти

Минэнерго США: Вашингтон работает с Венесуэлой над сделкой по нефти

Соединенные Штаты работают с временным правительством Венесуэлы над сделкой по нефти. Об этом заявило Минэнерго США на своем сайте.

«6 января 2026 года президент (США Дональд) Трамп объявил о заключении энергетической сделки, направленной на (...) содействие восстановлению Венесуэлы как ответственного и процветающего союзника Соединенных Штатов. Министр (Крис) Райт и Министерство энергетики работают с временными властями Венесуэлы и частным сектором над заключением этой сделки», — говорится в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что план США по Венесуэле состоит из трех частей, в числе которых стабилизация ситуации в стране и предотвращение хаоса. Вторым шагом станет восстановление экономики Венесуэлы при условии доступа к ней американского бизнеса. Третья часть плана США заключается в передаче власти в стране с учетом амнистии оппозиционных сил.

