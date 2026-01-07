В Турции сообщили о «близости к миру» на Украине

Ситуация вокруг конфликта на Украине близка к устойчивому миру. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Говоря о ситуации за последние четыре года, думаю, у нас сейчас ситуация, когда мы близки к устойчивому миру. Мы находимся в состоянии, которое близко к этому», — сказал он.

По словам министра, сейчас стороны рассматривают ключевые вопросы, которые могут лечь в основу будущего мирного соглашения, и Турция принимает активное участие в этом процессе.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной. По его словам, ключевые пункты «должны быть приемлемы для обеих сторон».