Наука и техника
22:08, 6 января 2026Наука и техника

Вертолеты для военных операций США внезапно прибыли в страну НАТО

Forcesnews: Американские вертолеты MH-60M для спецопераций прибыли в Британию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Крупные вертолеты американских военных, обычно предназначаемые для выполнения специальных операций, внезапно оказались переброшены на авиабазы Великобритании. Об этом сообщает портал Forcesnews.

По данным аналитиков, речь идет об авиационной базе RAF Fairford в Глостершире, где приземлилось до десяти самолетов C-17 Globemaster. На авиабазе RAF Mildenhall в Саффолке были замечены два самолета AC-130J Ghostrider, оснащенные пушкой и ракетами, которые «способны вести разрушительный огонь», пишут авторы публикации.

Примечательно, что некоторые из этих воздушных судов взлетали с американских баз, таких как Форт Кэмпбелл в Кентукки. Там базируется 160-й полк специальной авиации армии США, который получил название «Ночные охотники». Эскадрилья специализируется на ночных перебросках. При этом подразделение принимало непосредственное участие в миссии по захвату Усамы бен Ладена в Пакистане, а также сыграло главную роль в спецоперации США в Каракасе, исходом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Как уточняется, самолеты C-17, севшие в Фэрфорде, доставили минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook. Оба типа эксплуатируются 160-й эскадрильей. «Ночные охотники» до этого уже прибывали в Британию и участвовали в учениях для отработки сил специальных операций, отметили журналисты.

Ранее генерал Пентагона Дэн Кейн заявил, что в ходе атаки на Венесуэлу были повреждены вертолеты США. Несмотря на это, всем экипажам удалось вернуться на места базирования воздушных средств. По словам высокопоставленного военного, операция по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев.

