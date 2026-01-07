Власти ЕС обсудили с Зеленским вступление Украины в союз

Руководство ЕС встретилось с Зеленским и обсудило вступление Украины в союз

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились в Никосии с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудили вступление Украины в Евросоюз. Об этом фон дер Ляйен сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается», — написала фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения Вашингтона в план «коалиции желающих». Как отмечало агентство Bloomberg, соглашение о гарантиях безопасности включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира, но пока остается неясным, какую роль они будут играть и где именно их разместят.