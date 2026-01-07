Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 7 января 2026Мир

Власти ЕС обсудили с Зеленским вступление Украины в союз

Руководство ЕС встретилось с Зеленским и обсудило вступление Украины в союз
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились в Никосии с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудили вступление Украины в Евросоюз. Об этом фон дер Ляйен сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается», — написала фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения Вашингтона в план «коалиции желающих». Как отмечало агентство Bloomberg, соглашение о гарантиях безопасности включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира, но пока остается неясным, какую роль они будут играть и где именно их разместят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом. Что об этом пишут военкоры и аналитики

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Фицо назвал виновных в мучениях украинского народа

    Удары ВС России по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Захват танкера Marinera назвали «вопиющим нарушением» международного права

    Урсула фон дер Ляйен сделала необычное признание

    Власти ЕС обсудили с Зеленским вступление Украины в союз

    На Украине задумались об урегулировании послевоенных выборов

    Европу парализовал аномальный мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok