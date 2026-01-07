Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 7 января 2026Мир

Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

Филиппо призвал к отставке Макрона после слов об отправке военных на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о готовности к отправке нескольких тысяч военных на Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить выборы 2027 года? Чтобы держать французов в страхе? Чтобы добиться создания "европейской армии"? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — говорится в публикации.

По словам Филиппо, на данный момент только Великобритания всерьез говорит об отправке своих военных на Украину. Остальные страны против этого, так как понимают, что это будет означать войну с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину после прекращения огня могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира.

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных на Украину, предложил Парижу направить их в Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Москвичей призвали подготовиться к самым сложным дням после праздников

    Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

    Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

    В МИД России высказались о планах «коалиции желающих»

    В Эстонии рассказали о строительстве забора на границе с Россией

    20 юных регбистов отравились в российской гостинице

    Буданов заявил о конкретных результатах переговоров в Париже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok