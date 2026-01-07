Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

Филиппо призвал к отставке Макрона после слов об отправке военных на Украину

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о готовности к отправке нескольких тысяч военных на Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить выборы 2027 года? Чтобы держать французов в страхе? Чтобы добиться создания "европейской армии"? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — говорится в публикации.

По словам Филиппо, на данный момент только Великобритания всерьез говорит об отправке своих военных на Украину. Остальные страны против этого, так как понимают, что это будет означать войну с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину после прекращения огня могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира.

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных на Украину, предложил Парижу направить их в Гренландию.