Захват танкера Marinera назвали «вопиющим нарушением» международного права

Кнайсль: Захват танкера Marinera — вопиющее нарушение международного права

Захват Соединенными Штатами Америки (США) танкера Marinera, идущего под российским флагом в Северной Атлантике, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала «вопиющим нарушением» международного морского права. Пост Кнайсль опубликовала в своем Telegram-канале.

«Принцип мирного прохода торговых судов является ключевым для всего морского судоходства. Любое задержание, нападение или захват являются незаконными», — пояснила Кнайсль.

Экс-министр также отметила, что Министерство обороны Великобритании признает, что британские военные поддерживали операцию США по захвату судна «Белла 1», когда оно находилось на пути в Россию.

Когда «Белла» была зарегистрирована как российское судно, ее название было изменено на «Маринера».

Ранее первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев призвал дать «щелчок по носу» Америке и атаковать их флот торпедами в ответ на захват танкера Marinera.

