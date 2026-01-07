В Госдуме призвали «атаковать торпедами» флот США за захват танкера Marinera

Депутат Журавлев: Надо атаковать торпедами флот США за захват танкера Marinera

Первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев призвал дать «щелчок по носу» Соединенным Штатам Америки (США) и атаковать их флот торпедами в ответ на захват танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом пишет издание «Подъем».

Журавлев назвал захват вооруженным американским флотом гражданского судна — пиратством, а также покушением на российскую территорию, ведь танкер шел под государственным флагом России.

Депутат добавил, что ответ на такие действия США должен быть жестким и оперативным, с учетом того, что, по имеющейся информации, рядом находилась российская подводная лодка и военные корабли. А военная доктрина России в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километров от него — думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», — заключил Алексей Журавлев.

7 января американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Затем Европейское командование Вооруженных Сил США подтвердило факт задержания танкера.

Москва в свою очередь потребовала от США достойного и гуманного обращения со своими гражданами на судне.