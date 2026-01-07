Реклама

14:38, 7 января 2026

Зеленский раскрыл темы предстоящих переговоров в Париже

Зеленский: Делегации в Париже обсудят сложные вопросы по завершению конфликта
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Делегации на переговорах Украины и представителей США в Париже обсудят сложные вопросы по завершению конфликта. Темы переговоров раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно вопросы по Запорожской атомной электростанции и территориям», — заявил он.

По его словам, он также поручил делегации обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и США.

Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что конкретные результаты переговоров в Париже уже есть, но не вся информация об этом процессе может быть публичной.

