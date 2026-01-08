Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 8 января 2026Мир

Американский дипломат рассказал о страхе Европы остаться без Трампа

Дипломат Хербст: Европа озабочена сохранением отношений с администрацией Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Экс-посол США на Украине Джон Хербст в эфире YouTube-канала Новости Live рассказал о страхе Европы остаться без поддержки американского президента Дональда Трампа.

По словам дипломата, европейцы озабочены сохранением как можно лучших отношений с администрацией Соединенных Штатов. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро они не осудили действия Вашингтона, поскольку не готовы самостоятельно противостоять «угрозе со стороны России».

«Они и дальше полагаются на США. Европа, разумеется, нервничает», — отметил Хербст. Он добавил, что речь идет также и о некоторых других аспектах политики Трампа, не имеющих отношения к России и Украине, в первую очередь о Гренландии, на которой сфокусировал внимание глава Белого дома.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что НАТО может потерять смысл существования в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставители США передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стармер и Трамп признали необходимость сдерживать Россию в одном регионе

    Адвокат Лурье подтвердил полное освобождение Долиной квартиры в Хамовниках

    Депутат Рады рассказал об условиях выделения Европой кредитов Киеву

    Американский дипломат рассказал о страхе Европы остаться без Трампа

    Трамп заявил о важности владения Гренландией

    Трамп заявил о ненужности международного права

    В США заявили об идее Трампа о национальном превосходстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok