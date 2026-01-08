Американский дипломат рассказал о страхе Европы остаться без Трампа

Дипломат Хербст: Европа озабочена сохранением отношений с администрацией Трампа

Экс-посол США на Украине Джон Хербст в эфире YouTube-канала Новости Live рассказал о страхе Европы остаться без поддержки американского президента Дональда Трампа.

По словам дипломата, европейцы озабочены сохранением как можно лучших отношений с администрацией Соединенных Штатов. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро они не осудили действия Вашингтона, поскольку не готовы самостоятельно противостоять «угрозе со стороны России».

«Они и дальше полагаются на США. Европа, разумеется, нервничает», — отметил Хербст. Он добавил, что речь идет также и о некоторых других аспектах политики Трампа, не имеющих отношения к России и Украине, в первую очередь о Гренландии, на которой сфокусировал внимание глава Белого дома.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что НАТО может потерять смысл существования в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа.

