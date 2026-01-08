Реклама

00:26, 8 января 2026

Буданов в костюме попозировал на фоне саркофага Наполеона

Буданов и глава французской разведки сфотографировались у саркофага Наполеона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов . Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Париже встретился с главой французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро. Об это сообщает издание «Украинские национальные новости».

Политик попозировал на фоне саркофага Наполеона Бонапарта в классическом деловом костюме с галстуком.

Буданов отметил, что провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем. Он поблагодарил партнеров за конструктивный диалог и поддержку Украины.

Ранее глава офиса президента сообщил, что конкретные результаты переговоров в Париже уже есть, но не вся информация об этом процессе может быть публичной.

