16:18, 8 января 2026

ЕК высказалась о действиях стран ЕС против российских танкеров

ЕК: Решение о задержании российских танкеров находится в компетенции стран ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US European Command Via X / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Европейского союза (ЕС) самим принимать решение относительно задержания российских танкеров по примеру США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ТАСС.

«Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и для борьбы с уклонением от них», — сказала она.

По словам представителя ЕК, задержание для проведения инспекций таких судов находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание судов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Он отметил, что Лондон продолжит предпринимать меры в отношении нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

