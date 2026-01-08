Гусеница испортила россиянке отдых в Таиланде и попала на видео

Shot: Россиянка получила ожог из-за гусеницы с усиками на пляже в Таиланде

Гусеница испортила отпуск россиянке и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что туристка из России отдыхала в Паттайе. Она искупалась в море, вернулась на шезлонг и случайно села прямо на гусеницу. Из-за насекомого она получила ожог, потом началась аллергия.

Позже выяснилось, что россиянка пострадала из-за гусеницы миртовой моли, чьи волоски содержат токсичные вещества. Насекомое не опасно для жизни, однако ожоги после нее могут заживать несколько недель.

Ранее инфицированный клещ укусил российскую туристку в Таиланде. Это произошло на военном пляже.