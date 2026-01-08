Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

Лукашенко поблагодарил Трампа за открытое признание мотива удара по Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за открытое признание мотива удара по Венесуэле. Об этом сообщает БелТА.

«Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!"» — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что все, что хотели американцы, можно было сделать без захвата. Он добавил, что передал все сообщения Николаса Мадуро после своей встречи с послом Венесуэлы в Российской Федерации.

Ранее Лукашенко назвал захват военными США российского танкера Marinera спектаклем. Он также задал вопрос, зачем США нужно было захватывать танкер под российским флагом, если руководство страны хочет мира на Украине.