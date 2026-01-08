Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

Лукашенко назвал захват военными США танкера Marinera спектаклем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват военными США российского танкера Marinera спектаклем. Его слова приводит БелТА.

«Я им (белорусам) всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о действиях США в Венесуэле): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так», — сказал Лукашенко.

Он также задал вопрос, зачем США нужно было захватывать танкер под российским флагом, если руководство страны хочет мира на Украине.

8 января МИД России выразил протест США в связи с преследованием нефтяного танкера Marinera, а также призвал Белый дом вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия против судна.

7 января военные и береговая охрана США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Известно, что на борту находились двое россиян.