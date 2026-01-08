Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 8 января 2026Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

Лукашенко назвал захват военными США танкера Marinera спектаклем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват военными США российского танкера Marinera спектаклем. Его слова приводит БелТА.

«Я им (белорусам) всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о действиях США в Венесуэле): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так», — сказал Лукашенко.

Он также задал вопрос, зачем США нужно было захватывать танкер под российским флагом, если руководство страны хочет мира на Украине.

8 января МИД России выразил протест США в связи с преследованием нефтяного танкера Marinera, а также призвал Белый дом вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия против судна.

7 января военные и береговая охрана США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Известно, что на борту находились двое россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Стала известна причина подачи сигнала бедствия вылетевшего в Москву из Дубая самолета

    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро перед захватом

    Лукашенко заявил об отсутствии необходимости захвата Мадуро у США

    Сенат США запретил Трампу использовать военных в Венесуэле без одобрения Конгресса

    Россиянин не выжил при взрыве котла на мебельной фабрике

    Лукашенко прокомментировал захват российского танкера американскими военными

    В России ответили на заявление Киева о финализации документа по гарантиям безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok