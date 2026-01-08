Реклама

Россия
14:26, 8 января 2026

Россия призвала США немедленно прекратить незаконные действия против Marinera

МИД РФ выразил официальный протест США в связи с преследованием Marinera
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Reuters

Россия выразила протест в связи с преследованием нефтяного танкера Marinera, а также призвала США вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия против судна. Заявление было опубликовано на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что США получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Также Москва отметила, что осмотр и досмотр судна возможны только по согласованию с государством флага. «Между тем Россия не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна Marinera кораблем береговой охраны США», — добавили в МИД РФ.

Министерство повторило требование к Вашингтону о гуманном и достойном обращении к находившимся на борту российским гражданам, а также предупредили, что итогом инцидента с Marinera может стать нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

7 января военные США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Позже стало известно, что на борту находились двое россиян.

