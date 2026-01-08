Реклама

19:59, 8 января 2026

Лукашенко заявил об отсутствии необходимости захвата Мадуро у США

Лукашенко: Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата Мадуро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Все, чего США хотели добиться в Венесуэле, можно было сделать без захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать», — сказал он.

По словам белорусского лидера, не надо совершать глупости, поскольку из таких ситуаций потом будет трудно выйти.

«Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата [Мадуро]», — заключил он.

Ранее Лукашенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за открытое признание мотива удара по Венесуэле. Он также отметил, что передал все сообщения Мадуро после своей встречи с послом Венесуэлы в РФ.

