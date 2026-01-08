Реклама

18:56, 8 января 2026

Макрон обеспокоился судьбой Гренландии и Канады

Виктория Кондратьева
Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность за суверенитет Гренландии и Канады в свете притязаний со стороны администрации США. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди ежедневно задаются вопросами, не подвергнется ли вторжению Гренландия и не столкнется ли Канада с угрозой превращения в 51-й американский штат», — сказал Макрон.

По словам французского лидера, настало время для повышения роли международных организаций, таких как ООН, в управлении глобальными процессами.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию, то он будет одним из величайших лидеров США и войдет в историю. Он отметил, что заявлениями о значении Гренландии для США Трамп «играет на повышение».

