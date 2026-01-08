Реклама

16:24, 8 января 2026

Спрогнозированы последствия для Трампа от возможного присоединения Гренландии

Блохин: Если Трамп присоединит Гренландию, то будет величайшим лидером США
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию, то он будет одним из величайших лидеров США и войдет в историю, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если Трамп этот сценарий осуществит, то на самом деле войдет в историю США и будет одним из великих президентов США. Потому что никто так одним махом территорию США не увеличивал. Но произойдет ли это — вопрос», — заметил Блохин.

По словам политолога, скорее всего, заявлениями о значении Гренландии для США Трамп «играет на повышение».

«Он поднимает ставки, чтобы Дания приняла те условия, которые требует Вашингтон. Таким образом он как бы их подготавливает — либо вы принимаете условия, либо вторжение. Никто защищать Данию не сможет и не будет, поэтому, скорее всего, Дания примет условия, чтобы создать из Гренландии как бы форпост в предстоящей борьбе за Арктику. То есть США будут накачивать Гренландию оружием, создавать крепость для последующей конкуренции за Арктику», — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио уведомил членов Конгресса о том, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии. Как рассказали источники, американские власти считают приоритетным вариантом покупку крупнейшего в мире острова, а не военное вмешательство.

Западные же СМИ считают, что администрация американского лидера может добиться присоединения Гренландии четырьмя вариантами. Первый вариант предусматривает вторжение на остров и оккупацию.

