Макрон прокомментировал освобождение помилованного Путиным француза

Макрон прокомментировал освобождение француза Винатье, помилованного Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал освобождение Лорана Винатье (признан в России иноагентом), осужденного в России и помилованного российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Макрон написал в X.

«Наш соотечественник Лоран Винатье на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких. Выражаю благодарность нашим дипломатическим агентам за их усилия», — написал Макрон.

Об освобождении Винатье стало известно 8 января. ФСБ сообщило, что француза обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного летом 2025 года в парижском аэропорту по запросу США.