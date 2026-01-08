Реклама

Макрон прокомментировал освобождение помилованного Путиным француза

Варвара Кошечкина
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал освобождение Лорана Винатье (признан в России иноагентом), осужденного в России и помилованного российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Макрон написал в X.

«Наш соотечественник Лоран Винатье на свободе и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких. Выражаю благодарность нашим дипломатическим агентам за их усилия», — написал Макрон.

Об освобождении Винатье стало известно 8 января. ФСБ сообщило, что француза обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного летом 2025 года в парижском аэропорту по запросу США.

