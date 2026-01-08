Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 8 января 2026Мир

Мерца раскритиковали на Западе за угрозы в адрес России

Дизен раскритиковал Мерца за угрозы в адрес России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / AP

Канцлер Германии угрожает России, но при этом даже не ведет дипломатических переговоров о прекращении военных действий на Украине. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он раскритиковал Мерца за подобные высказывания, отметив, что «с такими друзьями и враги не нужны».

«Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения)», — заявил Дизен.

Ранее Мерц допустил, что Германия после завершения конфликта на Украине может разместить силы «на прилегающей к ней территории НАТО». По его словам, эти войска могут быть задействованы при возобновлении конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтетанкера

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Случаи ботулизма в Подмосковье решили проверить

    «Ростех» рассказал о лучших антидроновых патронах

    Россиянина задержали за работу гидом

    Стало известно о численности военного контингента Франции и Британии на Украине

    Мерца раскритиковали на Западе за угрозы в адрес России

    Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

    Зеленский попытался напугать Россию союзниками Киева со словами «открутят нос»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok