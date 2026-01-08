Мерца раскритиковали на Западе за угрозы в адрес России

Канцлер Германии угрожает России, но при этом даже не ведет дипломатических переговоров о прекращении военных действий на Украине. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он раскритиковал Мерца за подобные высказывания, отметив, что «с такими друзьями и враги не нужны».

«Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения)», — заявил Дизен.

Ранее Мерц допустил, что Германия после завершения конфликта на Украине может разместить силы «на прилегающей к ней территории НАТО». По его словам, эти войска могут быть задействованы при возобновлении конфликта.