13:43, 8 января 2026

МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

Захарова назвала законными целями ВС РФ войска Запада на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий ведомства опубликован на сайте МИД.

«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что эти предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и до сих пор актуальны.

Ранее газета The Times сообщила, что Франция и Великобритания готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину. По информации издания, западные военные будут заниматься на Украине обслуживанием техники, обучением бойцов и строительством оборонной инфраструктуры.

