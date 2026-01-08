МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

Захарова назвала законными целями ВС РФ войска Запада на Украине

Размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий ведомства опубликован на сайте МИД.

«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что эти предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и до сих пор актуальны.

Ранее газета The Times сообщила, что Франция и Великобритания готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину. По информации издания, западные военные будут заниматься на Украине обслуживанием техники, обучением бойцов и строительством оборонной инфраструктуры.