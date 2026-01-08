Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 8 января 2026Мир

Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

Berlingske: Директива от 1952 года об обороне Гренландии остается в силе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Королевский указ от 1952 года, предусматривающий возможность открыть огонь на поражение в случае вторжения в Гренландию, остается в силе. Об этом со ссылкой на Минобороны Дании напоминает газета Berlingske.

Издание рассказывает, что директива по обороне Гренландии остается актуальной. Согласно королевскому указу, военнослужащие, защищающие остров, могут немедленно открыть огонь на поражение без предупреждения высшего руководства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в НАТО, европейских политиков и дипломатов сообщило, что у Европейского союза есть планы по отправке войск в Гренландию из-за США, которые якобы могут напасть на входящую в состав Датского королевства территорию.

Также издание рассказало, что в ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его претензий на Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Раскрыт состав экипажа захваченного США танкера Marinera

    На Украине мобилизовали мужчину без части тела

    Девять мирных жителей погибли в ДНР после удара украинской армии по наводке волонтера

    ВС России взяли под контроль Братское в Днепропетровской области

    Бетербиев ответил на вопрос о желании провести бой с Махачевым

    В Госдуме ответили на заявление США о притворстве танкера Marinera российским

    ВСУ начали переброску резервов в ДНР и под Харьков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok