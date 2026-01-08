МВД Германии оценило версию о «российском следе» в блэкауте в Берлине

МВД ФРГ: У нас нет информации о возможном «русском следе» в блэкауте в Берлине

Министерство внутренних дел (МВД) Германии не имеет информации о российском следе в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется по немецким социальным сетям. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя МВД ФРГ Сонью Кок.

«Мы считаем письма (леворадикалов — прим. «Ленты.ру») с признанием в совершении преступления подлинными… У нас нет информации о возможном русском переводе (писем леворадикалов — прим. «Ленты.ру»), а также о так называемых операциях под ложным флагом», — заявила Кок.

Кроме того, представитель немецкого МВД добавила, что глава МВД ФРГ Александр Добриндт назвал произошедшее в Берлине актом левого терроризма.

Без электричества третьего января остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысяч коммерческих потребителей в юго-западной части Берлина. Причиной блэкаута стал пожар на вантовом мосту через Тельтовский канал недалеко от электростанции в Лихтерфельде.