22:25, 8 января 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли вымогательство у сотрудников военкомата

На Украине мужчина вымогал у сотрудников ТЦК по сто тысяч долларов наличными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинец вымогал у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) по 100 тысяч долларов наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что мошенник вымогал деньги, обещая помочь сотрудникам ТЦК в закрытии выдуманного им дела об их незаконном обогащении. Сейчас украинцу предъявили обвинение в мошенничестве.

«Украинец обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения», — сказал информатор.

В январе украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники ТЦК ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега. «Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все», — рассказал он.

