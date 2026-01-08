На Украине раскрыли вымогательство у сотрудников военкомата

На Украине мужчина вымогал у сотрудников ТЦК по сто тысяч долларов наличными

Украинец вымогал у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) по 100 тысяч долларов наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что мошенник вымогал деньги, обещая помочь сотрудникам ТЦК в закрытии выдуманного им дела об их незаконном обогащении. Сейчас украинцу предъявили обвинение в мошенничестве.

«Украинец обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения», — сказал информатор.

В январе украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники ТЦК ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега. «Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все», — рассказал он.