05:04, 8 января 2026

Украинский пленный рассказал о ловле мобилизованных у банкоматов

РИА Новости: ТЦК ловят украинцев у банкоматов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Коновалов в беседе с РИА Новости.

«Подходишь к банкомату, смотришь, вот так вот никого нет. Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все. Просто смотрят, что если ты вставишь карточку в банкомат, то, естественно, возможно, ты не будешь убегать, потому что ты захочешь карточку забрать», — рассказал пленный.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, когда он пошел за грибами.

