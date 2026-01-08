Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 8 января 2026Интернет и СМИ

На Западе оценили положение Украины на поле боя

Steigan: На Украине Россия получит больше, чем рассчитывал Запад
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

На Украине Россия получит больше, чем рассчитывал Запад, а действия «коалиции желающих» не смогут остановить продвижение Российской армии. Об этом заявило норвежское издание Steigan.

«Парижский документ показывает Кремлю, что для того, чтобы этого избежать, необходимо затянуть войну настолько, чтобы Киев капитулировал. Тогда победитель сможет написать окончательные условия – и окажется в совершенно ином положении, чем тот, о котором мечтал “добровольный” победитель», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, украинская элита опасается новых разоблачений, связанных с коррупцией и поэтому предпочитает продолжать боевые действия.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться в течение полугода. Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Протесты охватили большую часть Ирана. Люди стреляют в силовиков, США грозят вмешательством, а аятолла готовит план побега

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

    На Западе заговорили о потере смысла существования НАТО при одном условии

    Трамп заставил США выйти из 66 международных организаций

    Немецкие военные попытались сбить неизвестные дроны

    Венесуэла на деньги от продажи нефти будет закупать товары только одной страны

    На Западе оценили положение Украины на поле боя

    На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над двумя селами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok