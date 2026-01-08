Steigan: На Украине Россия получит больше, чем рассчитывал Запад

На Украине Россия получит больше, чем рассчитывал Запад, а действия «коалиции желающих» не смогут остановить продвижение Российской армии. Об этом заявило норвежское издание Steigan.

«Парижский документ показывает Кремлю, что для того, чтобы этого избежать, необходимо затянуть войну настолько, чтобы Киев капитулировал. Тогда победитель сможет написать окончательные условия – и окажется в совершенно ином положении, чем тот, о котором мечтал “добровольный” победитель», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, украинская элита опасается новых разоблачений, связанных с коррупцией и поэтому предпочитает продолжать боевые действия.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться в течение полугода. Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.