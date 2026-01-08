На Западе указали на лицемерную политику Европы в отношении России

Фази: Военная угроза для Европы исходит от США, но ЕС разжигает войну против РФ

Журналист Томас Фази указал на лицемерную политику Европы в отношении России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Даже несмотря на то, что становится совершенно очевидным, что единственная военная угроза для Европы исходит от Вашингтона, европейские лидеры продолжают пресмыкаться перед [президентом США Дональдом] Трампом», — написал он.

Журналист также отметил, что Европейский союз (ЕС) одновременно разжигает войну против России, и это безумие.

Ранее Фази заявил, что Запад в большей степени способствует краху Украины. По его мнению, европейские лидеры вынудили Киев начать заведомо проигрышное противостояние с Россией «до последнего украинца».