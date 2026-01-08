Реклама

Немецкие военные попытались сбить неизвестные дроны

DW: Немецкие военные попытались сбить неизвестные дроны над авиабазой Аннабург
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Немецкие военные попытались сбить неизвестные дроны над авиабазой Аннабург, но безуспешно. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

Уточняется, что три неизвестных дрона были замечены 1 декабря на высоте около 100 метров — они прилетали над радаром на авиабазе Аннабург. В бундесвере предположили, что беспилотники были запущены с целью выяснить местоположение зенитно-ракетных комплексов Arrow-3, ранее приобретенных Германией у Израиля.

По данным издания, по дронам был открыт стрелковый огонь из штурмовых винтовок со специальными прицелами, однако, ни один из них не был сбит.

Ранее над Вильнюсом заметили неизвестные летающие объекты, из-за этого небо над аэропортом столицы европейской страны закрыли.

