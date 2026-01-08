Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 8 января 2026Россия

Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

Роскачество: Мед и оливковое масло — проблемные по уровню фальсификации товары
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Роскачество перечислило проблемные по уровню фальсификации товары на полках российских магазинов за 2025 год. В список вошли: мед, оливковое масло, сыр в пицце и БАДы. Об этом рассказал ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

Работа по очищению рынка меда, по словам Протасова, ведется еще с 2024 года и продолжится в 2026 году, для того, чтобы добиться полной прослеживаемости «от улья до полки».

«Важным шагом стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда, которая объединяет честных производителей и продавцов», — добавил Протасов.

Если говорить о сыре в пицце, то в 45 процентах проверенных Роскачеством образцов были обнаружены растительные жиры, которые не заявлены в составе. А в 47 процентах оливковых масел нашли примеси более дешевых масел.

Что касается БАДов, то исследование добавок Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15 до 60 процентов.

«Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству», — пояснил Протасов.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач рассказал о скрытом вреде яичницы при ежедневном ее употреблении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Стало известно о численности военного контингента Франции и Британии на Украине

    Мерца раскритиковали на Западе за угрозы в адрес России

    На Украине продлили школьные каникулы из-за блэкаута

    Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

    Зеленский попытался напугать Россию союзниками Киева со словами «открутят нос»

    В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

    Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok