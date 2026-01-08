Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

Роскачество: Мед и оливковое масло — проблемные по уровню фальсификации товары

Роскачество перечислило проблемные по уровню фальсификации товары на полках российских магазинов за 2025 год. В список вошли: мед, оливковое масло, сыр в пицце и БАДы. Об этом рассказал ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

Работа по очищению рынка меда, по словам Протасова, ведется еще с 2024 года и продолжится в 2026 году, для того, чтобы добиться полной прослеживаемости «от улья до полки».

«Важным шагом стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда, которая объединяет честных производителей и продавцов», — добавил Протасов.

Если говорить о сыре в пицце, то в 45 процентах проверенных Роскачеством образцов были обнаружены растительные жиры, которые не заявлены в составе. А в 47 процентах оливковых масел нашли примеси более дешевых масел.

Что касается БАДов, то исследование добавок Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15 до 60 процентов.

«Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству», — пояснил Протасов.

