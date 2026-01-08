Реклама

08:03, 8 января 2026

Врач рассказал о скрытом вреде яичницы

Врач Умнов: Ежедневное употребление яиц чревато развитием инфаркта миокарда
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Freepik

Постоянное употребление яиц в виде яичницы, омлета, вкрутую может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предостерег от ежедневного употребления яиц из-за большого количества холестерина в продукте. Он напомнил, что прогрессирование атеросклеротических изменений приводит к сужению просвета артерий и ухудшению кровоснабжения органов. Это, добавил он, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда.

«Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. При недостаточной термической обработке яиц, например, при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, что представляет серьезную угрозу для здоровья», — предупредил Умнов.

Врач также добавил, что жарка на растительном масле, а также добавление бекона и колбасы в блюдо может увеличить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, чрезмерное соление блюд, содержащих яйца, может привести к повышению артериального давления, заключил эксперт.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасности тыквенного латте. По его словам, ароматизатор с тыквой, входящий в состав напитка, содержит сорбат калия, который провоцирует расстройство пищеварения.

