Первым застрявшим на Сокотре российским туристам удалось покинуть остров

Екатерина Щербакова
Фото: Staff Photographer / Reuters

Первая группа застрявших на острове Сокотра российских туристов смогла вылететь домой. Как сообщает Посольство России в Йемене, граждане выбрались с острова 7 января рейсом «Йеменских авиалиний» в Джидду (Королевство Саудовская Аравия).

Российское посольство поблагодарило власти Йеменской Республики и руководство Yemenia Airways за организацию вывозных рейсов, а также Генеральное консульство Российской Федерации в Джидде за помощь согражданам в аэропорту прибытия.

Российские туристы, отдыхающие на острове Сокотра, обратились за помощью в Посольство 4 января. Люди не могли выбраться с острова из-за введенных ограничений на авиасообщение с архипелагом.

Ранее Минэкономразвития (МЭР) России предостерегло россиян от путешествий в Венесуэлу после вооруженной агрессии США.

