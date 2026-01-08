Реклама

Путешествия
17:52, 8 января 2026

Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Дубае

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Подавший сигнал бедствия самолет, летевший в Москву, вернулся в аэропорт вылета — в воздушную гавань Аль-Мактум в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что экипаж посадил самолет после полной выработки топлива. В 21:30 по московскому времени он должен был приземлиться в российской столице.

Согласно данным сервиса Flightradar24, за подавшим сигнал бедствия самолетом следили примерно 105 тысяч человек.

8 января стало известно, что летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия. Это произошло вскоре после взлета. Позже сообщалось, что еще 1,5 года назад у борта выявили техническую неисправность.

