Премьер Норвегии предложил объединиться с Данией

Премьер Норвегии Стере: Настало время объединиться с Данией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на фоне притязаний США на Гренландию заявил, что настало время объединиться с Данией. Предложение политика приводит телерадиокомпания NRK.

«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне (премьер-министр Дании) Метте Фредериксен, было: "Теперь всё серьезно, Йонас», — приводят NRK слова Стере.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.