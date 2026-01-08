Реклама

01:17, 8 января 2026

Премьер Норвегии предложил объединиться с Данией

Евгений Силаев
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на фоне притязаний США на Гренландию заявил, что настало время объединиться с Данией. Предложение политика приводит телерадиокомпания NRK.

«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне (премьер-министр Дании) Метте Фредериксен, было: "Теперь всё серьезно, Йонас», — приводят NRK слова Стере.

6 января европейские лидеры сплотились вокруг Дании и призвали американского лидера Дональда Трампа уважать границы на фоне интереса США к Гренландии. Документ с соответствующим содержанием подписали главы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании. Они предупредили, что существующие границы не подлежат обсуждению.

