Произошла массовая задержка поездов на Крымской железной дороге

Прокуратура: Поезда задержались из-за происшествия на Крымской железной дороге

Произошла задержка поездов из-за происшествия на Крымской железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Южной транспортной прокуратуры.

«В связи с происшествием на Крымской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров», — говорится в сообщении. Характер происшествия не уточняется.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что в настоящее время задержались пять поездов. Самое большое отставание у №092С, следующего из Севастополя в Москву. Он задерживается уже на шесть часов. Поезда №328С и №078С из Симферополя в Кисловодск и Санкт-Петербург опаздывают на 5 и 5,5 часа. Остальные пассажирские составы выбились из графика на 180 и менее минут.

1 января произошла задержка 50 поездов в Краснодарском крае. Это случилось из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев.