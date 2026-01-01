Реклама

13:42, 1 января 2026

Полсотни поездов встали на юге России из-за снега

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

50 поездов по состоянию на полдень 1 января продолжают задерживаться в Краснодарском крае из-за снега, сообщили в оперштабе региона.

Там напомнили, что из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги на юге России оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 минут до более чем 27 часов, их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов.

Пассажирам задерживающихся поездов доставили около 2,8 тысячи комплектов питания — воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай.

Накануне сообщалось, что на Северо-Кавказской железной дороге из-за сбоя в графике движения задерживаются 55 поездов. Причиной стали аномальные снегопады в Краснодарском крае.

Из-за этого тысячи россиян встретили Новый год в поездах. Один из пассажиров поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, рассказал, что встретил Новый год в темноте и без еды. Тепло в вагоне было благодаря растопленной проводниками печке-буржуйке. По его словам, проводники и начальник поезда делали все, что могли, — раздавали бесплатно шоколад, чипсы и газировку, которые были в вагонах.

