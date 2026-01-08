Реклама

06:54, 8 января 2026Бывший СССР

Прозоров заявил о сокращении числа профессионалов в ВСУ

Прозоров: В ВСУ с каждым днем становится все меньше профессионалов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С каждым днем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше профессионалов, в то время как в Российской армии сохраняется ядро специалистов. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«У нас идет сохранение профессионализма, сохраняется более профессиональное ядро армии, которая умеет воевать, научилась воевать, а у них, соответственно, таких профессионалов становится меньше», — сказал Прозоров.

Ранее сообщалось, что удары авиабомб Вооруженных сил (ВС) России приводят к уничтожению 80-90 процентов личного состава украинской армии.

