Россиянка искупалась в чане, затряслась и потеряла сознание

Девушка под Екатеринбургом искупалась в чане на морозе и потеряла сознание

Под Екатеринбургом девушка искупалась в уличном чане с грейпфрутами, после чего потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, отдыхавшая с подругами россиянка решила искупаться в чане на морозе. После купания девушка зашла в помещение, где ей стало плохо — она затряслась и потеряла сознание. На помощь россиянке вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ее для обследования.

SHOT напоминает, что купание на морозе опасно для здоровья из-за резкого перепада температур, который приводит к быстрым скачкам давления. Ситуацию может усугубить предшествующие обезвоживание, усталость и употребление спиртных напитков.

Ранее отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Гридина в беседе с «Лентой.ру» заметила, что даже короткие прогулки без шапки в мороз повышают риск простуды и заболеваний ЛОР-органов.

В декабре в Красноярском крае спасатели помогли мужчине. Он застрял в аэролодке на льду Красноярского водохранилища.